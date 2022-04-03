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В Одесской области попрощались с погибшим защитником Мариуполя

В Одесской области попрощались с погибшим защитником Мариуполя

3 апреля 2022 в с. Красноселка Одесской области попрощались с воином ВСУ Сергеем Шамутом. Он погиб 28 марта в бою за Мариуполь.

Об этом сообщила глава Красносельской территориальной громады Марина Архирий.

Жители Красноселки вышли, чтобы «живым коридором» встретить своего защитника и с честью провести его в последний путь.

Сергей погиб 28 марта в боях за освобождение города-героя Мариуполя от российских оккупантов.

Парню был всего 21 год. Однако он принял сознательное решение о защите родной земли. У него остался маленький сын, жена и мама.

🙏 Скорбим.

🙏 Не хотим верить. 🙏 Искренне сочувствуем родным и близким Героя.

Светлая память и вечная слава нашему Защитнику!

Пусть земля ему будет пухом!

Герои не умирают! 💛💙

Слава Украине! 💛💙

Героям слава! 💛💙

— написала она на своей странице в Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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