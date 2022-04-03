В Одесской области попрощались с погибшим защитником Мариуполя

3 апреля 2022 в с. Красноселка Одесской области попрощались с воином ВСУ Сергеем Шамутом. Он погиб 28 марта в бою за Мариуполь.
Об этом сообщила глава Красносельской территориальной громады Марина Архирий.
Жители Красноселки вышли, чтобы «живым коридором» встретить своего защитника и с честью провести его в последний путь.
Сергей погиб 28 марта в боях за освобождение города-героя Мариуполя от российских оккупантов.
Парню был всего 21 год. Однако он принял сознательное решение о защите родной земли. У него остался маленький сын, жена и мама.
🙏 Скорбим.
🙏 Не хотим верить. 🙏 Искренне сочувствуем родным и близким Героя.
Светлая память и вечная слава нашему Защитнику!
Пусть земля ему будет пухом!
Герои не умирают! 💛💙
Слава Украине! 💛💙
Героям слава! 💛💙
— написала она на своей странице в Facebook