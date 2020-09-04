Новости Одессы и Одесской области

В Одессе устроят забег вверх по Потемкинской лестнице

В Одессе устроят забег вверх по Потемкинской лестнице

В Одессе пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню физической культуры и спорта, который отмечают 12 сентября. Однако торжества и соревнования начнутся гораздо раньше. 

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В частности, на 5-6 сентября запланировали Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Oceanman Odesa-2020» и Кубок Одесской областной федерации баскетбола 3х3.

11 сентября на базе Специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва имени Литвака Б.Д. стартует турнир по баскетболу памяти выдающегося одессита. Соревнования продлятся в течение трех дней.

12 сентября в Летнем театре Городского сада пройдет торжественная церемония вручения муниципальной премии Одесского городского головы «Спортивная столица». Начало – в 10:00.

В это же день состоится традиционный легкоатлетический забег «Вверх по Потемкинской лестнице».

Регистрация участников – с 12:00, старт забега – в 13:00.

Кроме того, 12 сентября состоятся официальное открытие финальной стадии серии детских теннисных турниров и турнир по мини-футболу среди молодежи.

18-20 сентября – турнир по баскетболу памяти Иосифа Кесельмана.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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