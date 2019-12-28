В Одессе Санта-Клаусы устроили забег в заснеженном парке и раздали подарки (фото)

Около полусотни спортсменов в новогодних костюмах сегодня прошлись скандинавской ходьбой 5 км по маршруту от парка им. Шевченко до Приморского бульвара. На ходу они раздали подарки прохожим.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на «Santa Run by Runday».

Возле памятника Шевченко 28 декабря собралось в одноименном парке около полусотни спортсменов в костюмах Санта-Клауса и Деда Мороза.

Мероприятие организовали «Runday» совместно с клубом скандинавской ходьбы «Let’s go». В прошлом году они устроили подобное предновогоднее мероприятие, однако в этот раз число желающих принять участие в забеге увеличилось больше чем в два раза.

В этот раз был не простой бег, а скандинавская ходьба. Для того, чтобы создать праздничную атмосферу, спортсмены украсили палки (неотъемлемый элемент скандинавской ходьбы) новогодней декоративной мишурой.

Сделав разминку, Санта-Клаусы начали забег под первым одесским снегом в этом году, успевая при этом раздавать подарки прохожим.

– Все мы рождены, чтобы радоваться. Каждый участник забега подготовил мешочки со сладостями, мандаринами, орешками и другими вкусностями. Мы хотим показать людям, что, несмотря на погоду и на различные жизненные ситуации, нужно радоваться каждому дню, – рассказала организатор мероприятия Юлия Шургина.

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