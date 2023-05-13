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Одесская область: пьяная девушка на легковушке врезалась в телегу с детьми

Одесская область: пьяная девушка на легковушке врезалась в телегу с детьми

Очередное пьяное ДТП произошло накануне в Подольском районе Одесской области: 19-летняя девушка, будучи в нетрезвом состоянии и, к тому же, не имеющая водительских прав, села за руль легкового авто и врезалась в подводу, в которой находились дети.

Как рассказали в областном управлении полиции, авария произошла вечером 11 мая в селе Александровка Долинской ОТГ.

Полицейские установили, что 19-летняя местная жительница, управляя автомобилем «ВАЗ», не выбрала безопасную скорость движения, не соблюдала дистанцию и в результате столкнулась со стоявшей на обочине подводой. В тот момент на телеге рядом с 29-летним управляющим сидели пятилетняя девочка и шестилетний мальчик.

Автомобиль ВАЗ после аварии

Врачи, которые осмотрели пострадавших, диагностировали ушибы разных частей тела. Госпитализация никому из них не потребовалась.

А вот виновница ДТП, как выяснилось, была пьяна. Кроме того, выяснилось, что у девушки нет водительского удостоверения.

Виновница ДТП в Одесской области

В отношении правонарушительницы полицейские составили административные материалы сразу по трем статьям КУоАП. Ей грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. Материалы дела уже ушли в суд.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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