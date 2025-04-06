Для нанесения своих террористических ударов Российская Федерация использовала морские корабли, способные запускать крылатые ракеты «Калибр», самолёты стратегической бомбардировочной авиации, вооружённые аналогами «Калибров» — Х-101/Х-55, наземные системы запуска баллистических ракет и беспилотники-камикадзе.

Сначала были запущены ракеты с моря, затем подключились самолёты-бомбардировщики. Атака происходила волнами в течение всей ночи. Атаки ракетами чередовались с ударами ударных дронов.

В приближенных к линии фронта регионах к этим видам вооружения добавились еще и управляемые авиабомбы.

Взрывы слышали в разных областях Украины, в том числе и на севере Одесщины. Что касается последствий обстрела — информации по состоянию на семь часов утра 6 апреля пока что не поступало. Вместе с тем, по данным мониторинговых каналов, вражеские цели в воздушном пространстве страны уже отсутствуют.

ОБНОВЛЕНО в 7:25

В мэрии Киева сообщили о пожарах и разрушениях в городе. Пока известно о трех раненых. Столица подверглась обстрелу баллистикой.

В Купянске управляемая авиабомба попала в многоэтажку. По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадали два человека.

Напомним, что сегодняшний день, 6 апреля, объявлен в Украине Днём траура по жертвам российской атаки в Кривом Роге, в ходе которой погибли 19 человек, включая девять детей.

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