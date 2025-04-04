Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что реализация подобного сценария невозможна. По его словам, передача Одессы России — это вариант, который украинская сторона никогда не поддержит, а сам регион является недосягаемым для российских войск по состоянию на сегодня.

Глава ОВА отметил, что любая попытка захвата Одессы военным путем потребует чрезвычайно больших ресурсов и времени, чего Россия пока не имеет. Он напомнил, что с начала полномасштабной войны прошло уже три года, а наступление на Одесское направление остается безуспешным.

Публикация, которая вызвала резонанс, появилась в издании The New York Times. В статье предполагается, что Дональд Трамп может согласиться на обсуждение возможности передачи части украинских территорий России во время потенциальных переговоров. Среди прочего упоминается Одесский порт как критически важный объект.

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