О воздушной опасности в Одесском регионе сообщили в 22.13. Именно в это время вражеские ударные беспилотники приблизились к морскому побережью Одесчины со стороны моря.

Часть прошла со стороны Николаевщины вглубь страны, но некоторые Шахеды взяли курс на пригороды города Пивденного. Их жители услышали работу сил противовоздушной обороны. Также там раздался мощный взрыв.

Еще группа дронов остается над Черным морем и по состоянию на 22:45 направляется в сторону южных районов Одесчины — то в порт Черноморска, то дальше — в сторону Измаила на Рени.

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