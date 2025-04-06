Для завдання своїх терористичних ударів Російська федерація використала морські кораблі, здатні запускати крилаті ракети “Калібр”, літаки стратегічної бомбардувальної авіації, озброєні аналогами “Калібрів” – Х-101/Х-55, наземні системи запуску балістичних ракет та безпілотники-камікадзе.

Спочатку були запущені ракети з моря, згодом долучилися літаки-бомбардувальники. Атака відбувалася хвилями протягом всієї ночі. Атаки ракетами перемежовувалися ударами ударними дронами.

В наближених до лінії фронту регіонах до цих видів озброєння додалися ще й керовані авіабомби.

Вибухи чули в різних областях України, втому числі й на півночі Одещини. Щодо наслідків обстрілу – інформації станом на сьому годину ранку 6 квітня поки що не надходило. Водночас за інформацією моніторингових каналів, ворожі цілі в повітряному просторі країни вже відсутні.

ОНОВЛЕНО о 7:25

В мерії Києва повідомили про пожежі та руйнування в місті. Наразі відомо про трьох поранених. Столиця зазнала обстрілу балістикою.

В Куп’янську керована авіабомба вразила багатоповерхівку. За словами Харківського голови ОВА Олега Сінєгубова, постраждали двоє людей.

Нагадаємо, що сьогоднішній день, 6 квітня, оголошений в Україні Днем жалоби за жертвами російської атаки в Кривому Розі під час якої загинуло 19 людей, в тому числі дев’ятеро дітей.

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