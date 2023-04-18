Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области продают сахарный завод

В Одесской области продают сахарный завод

В Одесской области продают сахарный завод по стартовой цене в 76 миллионов гривен. Об этом стало известно с помощью сайта госпокупок Prozorro.

Заявку на покупку сахарного завод можно подать до 14 мая. Минимальное повторение ставки – 1000 гривен.

Как сообщается на сайте Prozorro Продажи,  имущественный комплекс с собственной железной дорогой расположен в 160 километрах от Одесского порта в с. Заплазы, что в Подольском районе Одесской области.

Сахарный завод Заплазы

Сахарный завод на сегодня не действующий, но имеет автономное обеспечение всеми необходимыми коммуникациями.

Железная дорога развернута в сторону Одесского и Николаевского портов. На заводе есть складские помещения и открытые складские площадки.

Есть собственная гостиница и административные здания.

Земельный участок, на котором расположен весь комплекс, находится в коммунальной собственности и используется на основании договора аренды.

Собственник сахарного завода — ООО «Евроцукор».

Фото: сайт Pozorro.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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