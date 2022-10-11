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В Одессе стартует приватизация завода «Орион»

В Одессе стартует приватизация завода «Орион»

Стартовая цена контрольного пакета акций завода «Орион» составит почти 7,5 миллионов гривен.

Аукцион по продаже акций завода состоится на Прозорро 12 октября 2022 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях.

Как отметил Александр Славский, начальник Регионального отделения Фонда ФГИУ по Одесской и Николаевской областям, государство должно выполнять стратегические функции, а не содержать объекты, которые живут за счет аренды.

По его словам, приватизация этого актива изменит жизнь целого микрорайона, когда-то депрессивного, а сейчас здесь строятся жилые комплексы и появляется новая жизнь.

Известно, что на аукцион к продаже выставлены 2 883 281 акции. Стартовая цена составляет 7 420 784,16 гривен без учета НДС.

В состав общества, основным видом деятельности которого в последнее время были аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью, входят 52 объекта недвижимости в Одессе:

— административные здания общей площадью 17 138 м² на ул. Житомирская, 6;

— здания и сооружения на ул. Болгарская, 71 (площадь — 5416 м²), на ул. Болгарская, 80 (площадь — 1262 м²), на ул. Степная, 9 (площадь — 15 407 м²);

— водная станция общей площадью 289 м² на Николаевской дороге, 142.

У Ориона есть 75 договоров аренды на срок до 31.12.2022 и один контракт — до 30.04.2023. В то же время, за 2021 год доход составляет 7,6 млн грн, при этом убыток составил 10 млн грн.

Напомним, в октябре 2021 года были приватизированы недостроенные корпуса завода. Тогда в аукционе приняло участие 6 участников, а цена выросла с 10 до 21 млн грн.

Справка: Машиностроительное производственное объединение «Орион» создано в 1973 году и специализировалось на выпуске компрессоров для бытовой холодильной техники и транспортных средств, а также торгового холодильного оборудования. Начиная с 2004 года, завод фактически не функционирует.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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