В Одессе стартует приватизация завода «Орион»

Аукцион по продаже акций завода состоится на Прозорро 12 октября 2022 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях.

Как отметил Александр Славский, начальник Регионального отделения Фонда ФГИУ по Одесской и Николаевской областям, государство должно выполнять стратегические функции, а не содержать объекты, которые живут за счет аренды.

По его словам, приватизация этого актива изменит жизнь целого микрорайона, когда-то депрессивного, а сейчас здесь строятся жилые комплексы и появляется новая жизнь.

Известно, что на аукцион к продаже выставлены 2 883 281 акции. Стартовая цена составляет 7 420 784,16 гривен без учета НДС.

В состав общества, основным видом деятельности которого в последнее время были аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью, входят 52 объекта недвижимости в Одессе:

— административные здания общей площадью 17 138 м² на ул. Житомирская, 6;

— здания и сооружения на ул. Болгарская, 71 (площадь — 5416 м²), на ул. Болгарская, 80 (площадь — 1262 м²), на ул. Степная, 9 (площадь — 15 407 м²);

— водная станция общей площадью 289 м² на Николаевской дороге, 142.

У Ориона есть 75 договоров аренды на срок до 31.12.2022 и один контракт — до 30.04.2023. В то же время, за 2021 год доход составляет 7,6 млн грн, при этом убыток составил 10 млн грн.

Напомним, в октябре 2021 года были приватизированы недостроенные корпуса завода. Тогда в аукционе приняло участие 6 участников, а цена выросла с 10 до 21 млн грн.

Справка: Машиностроительное производственное объединение «Орион» создано в 1973 году и специализировалось на выпуске компрессоров для бытовой холодильной техники и транспортных средств, а также торгового холодильного оборудования. Начиная с 2004 года, завод фактически не функционирует.