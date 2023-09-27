Новости Одессы и Одесской области

Снос особняка Гавсевича: в чем обвиняют владельца и строителей

Снос особняка Гавсевича: в чем обвиняют владельца и строителей

Владельцу особняка Гавсевича и руководителю предприятия-подрядчика сообщено о подозрении в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объекта культурного наследия.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, владелец особняка совместно с подрядчиком без соответствующего разрешения снесли несущие конструкции здания

“Так, во время ремонтных работ, с применением строительной техники, демонтированы ограждающие и несущие конструкции и перекрытия северной части здания-памятника, его юго-западная часть, кровля, второй и третий этажи восточной части, а также частично демонтированы ограждающие конструкции восточной части здания”, — пояснили в прокуратуре.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

О том, как эти летом в Одессе “доработали” старинное здание, расположенное рядом с новостройкой, “Одесская жизнь” писала в материале: Особняк Гавсевича: что осталось от бывшего одесского роддома в парке Шевченко?

Тогда ситуацию с уничтожением памятника архитектуры взял под контроль председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер

История особняка

Особняк Гавсевича в Одессе — это историческое здание, построенное в 1903 году. Оно было построено для Антона Гавсевича, владельца крупного одесского ломбарда. Здание было спроектировано известным архитектором Самуилом Гальперсоном. Особняк имеет статус памятника архитектуры и входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В советские времена в здании располагался технический институт, а в 1960-е годы здесь был организован роддом. В 2001 году роддом был закрыт.

К сожалению, особняк был серьезно поврежден. Там произошел обвал, в результате которого обрушились части кровли и фасада. В июне 2023 года начались работы по сносу здания. На данный момент от здания остался только часть фасада.

Здание принадлежит компании «Универсал Директ». Владелец особняка заплатил штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия. Владелец также представил проект восстановления памятника архитектуры.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить