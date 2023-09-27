Снос особняка Гавсевича: в чем обвиняют владельца и строителей

Владельцу особняка Гавсевича и руководителю предприятия-подрядчика сообщено о подозрении в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объекта культурного наследия.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, владелец особняка совместно с подрядчиком без соответствующего разрешения снесли несущие конструкции здания.

“Так, во время ремонтных работ, с применением строительной техники, демонтированы ограждающие и несущие конструкции и перекрытия северной части здания-памятника, его юго-западная часть, кровля, второй и третий этажи восточной части, а также частично демонтированы ограждающие конструкции восточной части здания”, — пояснили в прокуратуре.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

О том, как эти летом в Одессе “доработали” старинное здание, расположенное рядом с новостройкой, “Одесская жизнь” писала в материале: Особняк Гавсевича: что осталось от бывшего одесского роддома в парке Шевченко?

Тогда ситуацию с уничтожением памятника архитектуры взял под контроль председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

История особняка

Особняк Гавсевича в Одессе — это историческое здание, построенное в 1903 году. Оно было построено для Антона Гавсевича, владельца крупного одесского ломбарда. Здание было спроектировано известным архитектором Самуилом Гальперсоном. Особняк имеет статус памятника архитектуры и входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В советские времена в здании располагался технический институт, а в 1960-е годы здесь был организован роддом. В 2001 году роддом был закрыт.

К сожалению, особняк был серьезно поврежден. Там произошел обвал, в результате которого обрушились части кровли и фасада. В июне 2023 года начались работы по сносу здания. На данный момент от здания остался только часть фасада.

Здание принадлежит компании «Универсал Директ». Владелец особняка заплатил штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия. Владелец также представил проект восстановления памятника архитектуры.