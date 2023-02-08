Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области продают еще один порт

В Одесской области продают еще один порт

Государство выставило на продажу порт в Белгород-Днестровском. Уже известна старторвая цена — 187 миллионов гривен.

Об этом стало известно из сообщения Фонда Госимущества Украины.

Аукцион по приватизации Белгород-Днестровского Морского торгового порта назначен на 3 марта 2023 года. Начальную цену предприятия определили в 187 миллионов гривен. При этом  у порта есть кредиторские долги — 109 миллионов гривен.

После того, как год назад россия вторглась в Украину, порт перестал обрабатывать суда, но работает как грузовой терминал. За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тысяч тонн грузов.

Порт в Белгород-Днестровском

Порт в Белгород-Днестровском.

Отмечается, что этот порт не был включен в “Зерновую инициативу” потому что у его причалов малые глубины.

По уставу предприятия его главный вид деятельности — вспомогательное обслуживание водного транспорта.

Имеющиеся специализации — перегрузка лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатышей, металлопродукции и зерновых грузов.

объявление о продаже порта в Белгород-Днестровском

Объявление на сайте Фонда Госимущества о продаже порта в Белгород-Днестровском

Заход судов осуществляется по подходному каналу морской части Днестровско-Царьградского устья протяженностью 1,5 км и Днестровско-Лиманской части – 14,5 км, глубина подходного канала – 3.0 м (паспортная 3.5-4.5 м).

Порт в Белгород-Днестровском

Порт в Белгород-Днестровском.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесской области государство продало порт, который приносит прибыль.

Также мы писали о планах государства приватизировать малые порты Белгород-Днестровского и «Усть-Дунайск».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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