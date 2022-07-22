Порты Одессы, Черноморска и Южного возобновят отгрузку зерна

В ближайшее время порты Одессы, Южного и Ильичевска должны возобновить работу по отгрузке зерна на экспорт. Таковы результаты переговоров между Украиной, Турцией, ООН и россией.

Экспорт украинского зерна морем может возобновиться в ближайшее время

Свои подписи под документом поставили Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, Министр обороны Турции и генсек ООН.

Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и россия. Подписывать договор со стороны российских агрессоров в Стамбул прибыл министр обороны россии сергей шойгу.

Детали соглашения

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл детали соглашения:

Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН.

Никакого сопровождения транспорта по российским кораблям и присутствию представителей в наших портах. В случае провокаций – немедленный военный ответ.

Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах в случае возникновения такой потребности

Возникает вопрос, какой смысл подписывать такой договор рашистам, которые приложили столько усилий для блокировки портов и удушения украинской экономики.

Зачем россии позволять вывозить зерно из Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что путин пошел на переговоры, чтобы показать странам, которые придерживаются нейтралитета или больше склоняются к российской позиции в отношении войны (в Африке, Азии), что он спас их от голода, от роста цен на продукты питания.

Но, возможно, российские агрессоры усматривают в происходящем каки-то возможности для достижения своих военно-политических целей.

Напомним, что директор Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли заявил о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира.

В тоже время наша страна опасалась, что Россия хочет использовать гражданские суда как щит для атаки на Украину.