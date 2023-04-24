Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области пожарные достали из-под завала четырех щенков (фото)

В Одесской области пожарные достали из-под завала четырех щенков (фото)

Спасатели из Одесской области спасли четырех маленьких щенков, которые застряли в завале из железобетонных блоков.

Об это сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области. 

По информации спасателей, вечером  23 апреля в Службу спасения поступило сообщение от неравнодушных граждан, что в поселке городского типа Александровка, по улице Пушкина, нуждаются в помощи щенки, которые застряли под железобетонными блоками.

С помощью гидравлического и шанцевого инструментов, спасатели достали из ловушки 4-х животных. К счастью, никто из малышей не пострадал. А пожарные в очередной раз доказали, что каждая жизнь ценна!

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Черноморске ребенок забрался на кондиционер снаружи дома и как спасатели снимали его с высоты.

Еще мы рассказывали историю спасения одессита и его пса, которые провалились под лед во время прогулки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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