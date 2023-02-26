В Одессе спасатели спасли работника СТО

В субботу 25 февраля в Одессе загорелась станция технического обслуживания. Из горящего помещения удалось спасли сотрудника.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пожарных, 25 февраля, в 12:24, поступило сообщение о пожаре в городе Одессе по улице Николая Боровского.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горит имущество в подсобном помещении станции технического обслуживания. В 12:44 пожар ликвидирован на площади 10 м2.

Во время тушения пожара спасен работник станции технического обслуживания, который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 12 спасателей, а также от Коммунального учреждения «Спасительно-водолазная служба Одесского городского совета» — 1 единица пожарной техники и 4 человека личного состава.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала историю спасения одессита и его пса, которые провалились под лед.

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