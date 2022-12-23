В Одессе из каменной ловушки спасли собаку

22 декабря одесситы сообщили на линию 101, что на улице Педагогической собака угодила в бетонный котлован. На место происшествия выехали спасатели.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Укрианы в Одесской области.

В службу спасения поступило сообщение, что в городе Одесса, по улице Педагогическая, собака упала в котлован.

К месту происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение и с помощью спасательной веревки работники ГСЧС вытащили животное из ловушки глубиной 6 м.

«Пес немного боялся спасателей, однако позволил себя спасти)», — отметили спасатели.