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Одессит и его пес провалились под лед: история спасения (фото)

Одессит и его пес провалились под лед: история спасения (фото)

Во вторник, 14 февраля в Малиновском районе Одессы, на пруду под лед провалилась собака, а потом и ее хозяин, бросившийся на помощь питомцу. Свидетели вызвали на место спасателей.

История спасения одесского пса и его хозяина рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В сообщении спасателей сказано, что пренебрежение собственной безопасностью ради спасения собаки чуть не завершилось трагедией.

14 февраля в Службу спасения 101 поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в местном пруду одного из парков в Малиновском районе Одессы под лед провалился мужчина, спасая своего пса.

На место оперативно прибыли спасатели и с помощью трехколенчатой лестницы и веревки вместе с находившимися поблизости одесситами, вытащили жителя города 1948 года рождения и его собаку из ледяной ловушки.

От госпитализации и медицинской помощи пострадавшие отказались.

Спасатели отмечают, что хозяин собаки поступил достойно, не бросив ее, но лучше было бы сразу позвонить спасателям по номеру 101, не подвергая риску свою жизнь.

машина спасателей

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как спасали и как назвали котенка с острова Змеиный. Он был найден там нашими военными после бегства с острова российских оккупантов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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