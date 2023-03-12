В Черноморске ребенок забрался на кондиционер снаружи дома (фото)

В Одесской области, в городе Черноморске, спасатели сняли с наружного блока кондиционера, расположенного на внешней стене дома, маленького мальчика. Ребенок перелез туд с балкона квартиры, а вернуться не сумел.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации спасателей, в первой половине дня 12 марта в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Черноморск, по проспекту Мира, нужно помочь снять ребенка, оказавшегося на кондиционере на высоте 2-го этажа жилого дома.

Мальчик 2015 года рождения вылез за пределы балкона своей квартиры и перебрался на кондиционер.

Прибыв на место вызова, пожарные в кратчайшие сроки с помощью специальной стремянки осторожно сняли ребёнка с балкона.

В этой связи в ГСЧС просят родителей тщательно присматривать за своими детьми, особенно в многоквартирных домах с балконами. Сейчас потеплело и жильцы стали открывать закрытые зимой окна.