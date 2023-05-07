В Одесской области попрощаются с отцом двух дочерей, который погиб на фронте

В понедельник, 8 мая, в селе Виноградовке Болградской общины Одесской области состоится церемония встречи и прощания с уроженцем этого села Василием Стояновым, отдавшим свою жизнь за свободу Украины.

Как сообщает Болградский горсовет, гроб с телом павшего защитника будут встречать в 10:00 живым коридором – от въезда в село (со стороны Болграда) до сельского Дома культуры, где состоится церемония прощания. А после молебна по погибшему в сельской церкви Василия Стоянова проведут в последний путь – на сельское кладбище.

Мастер-сержант, военнослужащий части территориальной обороны Василий Стоянов – опытный военнослужащий, проходил службу в Государственной пограничной службе, в подразделении морской пехоты и перед войной заключил контракт и служил в подразделении территориальной обороны.

5 марта 2023 года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении защитник получил тяжелые огнестрельные ранения. Он был эвакуирован с поля боя, военные врачи боролись за его спасение, но 29 апреля в клинической больнице Киева жизнь Героя оборвалась. Ему было 48 лет.

У погибшего остались жена и две дочери.

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