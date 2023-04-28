В бою погиб известный десантник из Одесской области: он снялся в кино и клипе (видео)

В селе Приозерное Измаильского района простились с погибшим десантником Владимиром Хану. Ему было 30 лет и всю взрослую жизнь он посвятил защите Украины.

Об этом сообщили в Суворовской территориальной громаде Измаильского района, куда входит село Суворово.

Главный сержант Владимир Хану был профессиональным военным, служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Военную карьеру приступил задолго до начала полномасштабного российского вторжения – еще в 2014 году. Побывал во многих горячих точках, обучал новобранцев Житомирской области.

Погиб защитник 23 апреля во время выполнения боевого задания. 27 апреля в родном селе встретили автомобиль с погибшим воином. Прощание и похороны состоялись 28 апреля.

Похоронили Героя на кладбище его родного села на Аллее Героев.

У десантника остались родители, брат-близнец, жена и месячный сын, которого Владимир так и не увидел.

Надо отметить, что в октябре 2015 года стал героем известного украинского документального фильма «Рейд», рассказывающего о беспрецедентном рейде украинских десантников в тылу врага во время наступления российской регулярной армии на Донбассе летом 2014 года.

Также Владимира можно увидеть в клипе на песню франко-украинского певца Поля Манандиза «Лелеки» (на второй минуте 45 секунде).