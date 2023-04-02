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В Одесской области попались беглецы через границу и их проводник

В Одесской области попались беглецы через границу и их проводник

На территории Окнянской громады задержали мужчин, бежавших от мобилизации и для этого пытавшихся незаконно пересечь границу. Помогал им в этом местный житель.

Об этом 1 апреля сообщили в Государственной пограничной службе.

Помогал житель области уклонистам не просто так. За переправку в Молдову он брал с каждого по 2000 долларов США. 

«В пгт. Окны пограничники остановили автомобиль марки OPEL, под управлением местного жителя, который привез нарушителей в приграничные районы. Мужчины связывались между собой через сеть Интернет. Цена переправки составляла около 2000 долларов США», — пограничники уточнили подробности случившегося.

Организатора схемы задержали. Ему подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Также в селе Розовка Белгород-Днестровского района пограничники задержали двух граждан Украины. Один из них пытался незаконно пересечь границу с целью уклонения от военной службы, другой помогал ему, отметили в ГНСУ.

 

СПРАВКА

Ч. 3 ст. 332 УК Украины — Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины,  совершенная организованной группой или из корыстных побуждений, — наказываются лишением свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области, у границы с Молдовой, звучали выстрелы.

А перед этим мы публиковали новость, что в Одесской области пограничники стали стрелять по уклонистам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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