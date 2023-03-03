«Уклонист» из Одессы спешил в Молдову, а попал в кювет с водой

В Одесской области задержали очередного «уклониста»: убегая от пограничников, он упал в ров, наполненный водой.

Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, инцидент случился на окраине села Андрияшевка Балтского района. Мужчину, который пытался незаконно попасть в Молдову, обнаружили пограничники Подольского отряда.

На требование охранников границы остановиться нарушитель не отреагировал и пытался исчезнуть из их поля зрения. Убегая, он не удержал равновесие, поскользнулся и упал в противотанковый ров с водой.

Выяснилось, что нарушитель – 26-летний одессит, который планировал попасть за границу, чтобы избежать призыва на военную службу.

Правоохранители оказали беглецу медицинскую помощь и доставили в отделение.

Незадачливого «уклониста» привлекли к административной ответственности по ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу).

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, в январе на Одесчине задержали жителя Запорожья, который тоже хотел сбежать в Молдову, уклоняясь от призыва, но угодил в ров с водой.

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