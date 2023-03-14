Одесская область: пограничники открыли огонь по уклонистам

Сегодня ночью на границе Украины с Молдовой пограничники ловили трех нарушителей и даже были вынуждены прибегнуть к стрельбе.

Как рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, троих граждан задержали пограничники Измаильского отряда на государственной границе в три часа ночи, вблизи села Виноградовка Болградского района Одесской области.

Получив информацию о появлении неизвестных в населенном пункте приграничья, охранники государственной границы перекрыли вероятные направления движения нарушителей. Один из нарядов увидел с помощью тепловизора движение группы лиц в сторону Молдовы. Нарушители проигнорировали неоднократное требование остановиться и пытались скрыться, задержать их удалось лишь после предупредительных выстрелов вверх.

Задержанные оказались мужчинами призывного возраста из Донецкой, Днепропетровской и Львовской областей. Правоохранителям они объяснили, что транзитом через Молдову пытались попасть в европейские страны.

На всех трех задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях за злостное неповиновение пограничникам (ст. 185-10) и попытку незаконного пересечения границы (ст. 204-1). Степень их ответственности за эти правонарушения определит суд.

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