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Одесская область: у границы с Молдовой звучали выстрелы

Одесская область: у границы с Молдовой звучали выстрелы

Сегодня ночью, 25 марта, в Одесской области, на украинско-молдавской границе, близ села Городне Болградского района, пограничники Измаильского отряда задержали очередных нарушителей границы – двух мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По информации пограничников, на неоднократно прозвучавшие требования нарушителям остановиться они не реагировали и пытались скрыться. Задержать их удалось только после упреждающих выстрелов вверх.

Правоохранителям беглецы объяснили, что пытались транзитом через Молдову попасть в европейские страны.

Кроме того, пограничники пресекли еще одну попытку двух «уклонистов» попасть в Молдову. Охранники государственных рубежей заметили движение подозрительных лиц в сторону границы через тепловизор и задержали их.

Интересно то, что последнее задержание произошло в унисон с первым, но уже вблизи села Александровка все того же Болградского района.

"Уклонисты" на границе

На всех четырех «ночных путешественников» составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы по ч.2 ст.204-1 КУоАП, а на тех, кто вроде бы не слышал предупреждения об остановке – еще и за злостное неповиновение по ст. 185-10 КУоАП. Степень вины и оценку их действий определит суд.

Напомним, несколько дней назад пограничники ловили трех нарушителей вблизи границы с Молдовой и также были вынуждены прибегнуть к предупредительной стрельбе. Тогда нарушителей поймали вблизи села Виноградовка Болградского района.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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