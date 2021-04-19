В Одесской области полиция обнаружила лабораторию для произволства наркотиков

В Одесской области 24-летний парень, выходец из Николаевской области, организовал группировку для изготовления и продажи наркотиков.

К этому он привлек двоих парней, 21 и 24 лет. Зачинщик сам изготавливал амфетамин, а также закупал каннабис для перепродажи. Двое других занимались розничной торговлей.

Их задержали в ходе совместной спецоперации прокуратуры, полиции и СБУ.

В ходе обысков у фигурантов изъяли оборудование для производства наркотиков и сами наркотики.

Читайте также: Наркозависимый по соседству: как себя вести?