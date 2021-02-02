Наркозависимый по соседству: как себя вести?

Попробовав один раз наркотик, можно навсегда испортить жизнь не только самому себе. Пострадать могут близкие и совершенно посторонние люди. Что делать, если рядом с вами проживает наркозависимый человек, насколько он может быть опасен и возможно ли ему помочь, разбираемся вместе с главным врачом наркологической клиники «Доктор Благо» Юрием Довгим.

Главный врач наркологической клиники «Доктор Благо» Юрий ДОВГИЙ

Задуматься о том, что соседом может оказаться наркозависимый человек, многих одесситов заставил недавний случай жестокого двойного убийства на Таирова. В тот день в многоквартирном доме на проспекте Небесной Сотни 30-летний наркозависимый мужчина отрезал голову своему отцу и убил квартиранта. После этого он разгуливал по улице с отрубленной головой, обмотав шею кишками жертвы. Эксперты говорят, что подозреваемый был в наркотическом опьянении.

Возможно ли повлиять на поведение наркозависимого?

– Когда человек употребляет наркотики, на его поведение повлиять практически невозможно, – рассказывает Юрий Довгий. – Независимо от того, насколько хорошо вы к нему относитесь, у него в голове каша. Можно даже недооценить то, что может произойти при столкновении с ним. Такой человек находится в бреду, состоянии галлюцинаций, которое не является нормой. Он может перепутать вас с самым злейшим для себя врагом, даже если вы будете улыбаться ему. С этими людьми нет стандарта поведения.

По словам нарколога, поступки могут зависеть и от стажа употребления наркотических веществ, и от личностных качеств. Но в любом случае наркотики нарушают биохимические процессы в мозге, что сказывается на сознании и восприятии реальности. Человек перестает принадлежать самому себе. Он может начать слышать голоса в голове и выполнять их команды, превращаясь в чудовище.

Необходимо ли согласие наркозависимого на лечение?

В Украине нет принудительного лечения наркозависимых людей. Однако многие выступают за введение такой нормы, особенно их родственники.

– К сожалению, в нашей стране никто не хочет принудительно начинать лечить наркозависимых лиц. Родственники готовы насильно везти их в клинику. Но помочь мы не сможем. Они спрашивают: «Как же так? Почему вы их не лечите?». Мы не имеем права лечить насильно, а государство ничего не предпринимает для этого. Даже если вы вызовете бригаду психиатрической помощи, она не сможет работать с таким пациентом. А в полиции вам ответят: «Это не наше дело». Для начала необходимо получить добровольное согласие на лечение. Но в большинстве случаев эти люди не хотят отказываться от наркотиков. Они могут свободно гулять, даже убивать близких, не считаясь ни с чем, – с сожалением констатирует Юрий Довгий.

Иногда страдающих наркоманией посещает прозрение – появляется желание побороть свой недуг. В этот момент важно получить согласие на лечение. Но потом эту мотивацию придется нарабатывать, так как она очень зыбкая. Ведь соблазн снова получить «кайф» может перевесить любые намерения.

Как избежать агрессии наркозависимого человека?

Юрий ГЕРВАСЬЕВ, врач-нарколог Одесского областного центра психического здоровья:

– Синтетические наркотики могут вызывать психозы. Если человек находится в таком состоянии, он непредсказуем. Чаще всего у наркозависимых людей возникает бред преследования. То есть им может казаться, что за ними следят, хотят убить. Естественно, они занимают агрессивную позицию. В таком случае нужно вызывать «скорую» или полицию. Конечно, нужно стараться избегать общения с наркозависимыми людьми. А если общаться, то в спокойном тоне, ничего не высказывать им, чтобы не заводить, не делать никаких замечаний. Кроме агрессии, это ничего не вызовет.

Как помочь наркозависимому человеку?

По мнению врачей, люди, которые живут под одной крышей с наркозависимым, попадают в созависимость. Они пропитываются его токсичными эмоциями и зачастую выбирают неправильную тактику поведения. В итоге неосознанно содействуют наркотизации.

И поэтому в таком случае нужно выбрать правильную тактику поведения и активных действий.

– Нужно обратиться в заведение, где лечат таких пациентов. Здесь есть психологи, специализирующиеся на помощи наркозависимым людям. У них есть соответствующий опыт. Обычные психологи тут не смогут помочь, так как наркозависимые люди очень умело выставляют барьеры, чтобы их не склонили к лечению. Наши психологи умеют ломать эти стереотипы и пробиваться к ним. Также они обучают родственников и близких людей, как жить с такими пациентами, когда они находятся в стадии ремиссии. Ведь ремиссию можно очень легко нарушить, – объясняет нарколог.

С какого возраста можно говорить с детьми на тему наркомании и как лучше это сделать?

Часто от наркозависимого человека и его влияния на семью страдают дети. Они в особой группе риска: от физической агрессии со стороны человека с наркотической зависимостью до вероятности перенять пагубную зависимость. Поэтому с детьми также следует проводить отдельную работу.

– С детьми необходимо говорить на тему наркомании, чтобы предупредить их. Они должны идти в ногу со временем и знать, какие сейчас есть виды наркотиков, какие появляются новые. Ведь есть такие, что преподносятся как конфеты, – говорит Юрий Довгий. – Малышам в детском саду эту тему можно подавать в игровой форме. А в школах должна быть регулярная просветительская работа. Мы иногда ее проводим и сталкиваемся с тем, что не во всех учебных заведениях нас готовы слышать. А там, где организовывали занятия, становилось понятно, что ребята из старших классов могли бы многое и сами рассказать – у некоторых уже был опыт употребления наркотиков.

Какие наркотики чаще всего употребляют и как они влияют на психику?

«Бошки», «соли», «фен», «скорость» – такие надписи довольно часто встречаются на стенах зданий, заборах и прочих уличных поверхностях. Не секрет, что все это реклама популярных сегодня наркотиков. И как бы мы ни были далеки от этого, не помешает узнать, как эти вещества действуют на тех, кто их употребляет.

По данным специалистов наркологической клиники «Доктор Благо», в Одессе сейчас самыми распространенными наркотиками являются спайсы, соли, амфетамины и метамфетамины. Такие наркотики необратимо влияют на физическое и психическое здоровье человека. В результате может появиться агрессивное поведение, опасное для окружающих. Ситуация усложнится, если человек изначально имеет психические отклонения. Наркотические вещества только усилят болезненное состояние.

Соль – синтетический наркотик, который действует как психостимулятор и вызывает сильную психическую зависимость. Его медицинское название – метилендиоксипировалерон (сокращенно МДПВ). Препарат быстро вызывает зависимость и разрушает нервную систему. Распространяется в виде порошка, таблеток и растворов.

Амфетамин – синтетический наркотик, стимулирующий работу центральной нервной системы. Благодаря этому человек становится очень активным и может часами не уставать, а также не есть и не спать несколько дней. Вызывает сильную физическую и психологическую зависимость. Часто выпускается в таблетках, капсулах, порошке белого, светло-желтого, розоватого или сероватого цвета.

Метамфетамин – химический наркотик, производный амфетамина. Внешне он представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, который легко растворяется в воде или алкоголе. Влияет на центральную нервную систему и при длительном употреблении вызывает серьезные нарушения психики.

Спайс – курительная смесь, пропитанная химическим веществом. Обладает психоактивным действием, похожим на действие марихуаны, но с более тяжелыми психопатологическими симптомами.

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Марина АНИМУЦКАЯ

Анонсное фото: unsplash.com, другие фото предоставлены клиникой «Доктор Благо»