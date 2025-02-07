Об этом сообщил сотрудник Национального парка “Тузловские лиманы” эколог Иван Русев в своем Facebook.

Обследуя на днях очередной участок побережья, работники Нацпарка обнаружили массовый выброс медуз вида Аурелия ушастая (Aurelia aurita). По словам эколога, только на песке у воды было почти 5 тысяч мелких медуз размерами от 2 до 10 см. В воде на мелководном шельфе было их больше, но посчитать их было невозможно.

Известно, что медузы надежные биоиндикаторы влияния загрязнений, таких как нейротоксические соединения, тяжелые металлы, пластик и др.

По словам Русева, заражение медуз нефтепродуктами могло произойти несколькими путями: слизь медуз может агрегировать капли различных нефтепродуктов из толщи воды, кроме того, медузы употребляли и мелкую фракцию нефтепродуктов вместе с планктоном.

Он также напомнил, что в год полномасштабного вторжения россиян в Украину зимой экологи регистрировали, как Черное море выбрасывало на берег медуз вида корнерот.

Как сообщала «Одесская жизнь», неделю назад работники Национального парка «Тузловские лиманы» обнаружили на побережье парка мазут из затонувших российских танкеров. Нефтепродукты собрали и передали на исследование в частную лабораторию Владислава Балинского.

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После этого комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Одесской областной государственной администрации провела внеочередное заседание. Руководитель Одесской ОВА поручил главам громад в случае обнаружения нефтепродуктов, обеспечить их сбор и временное хранение с последующей утилизацией.