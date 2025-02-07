Про це повідомив співробітник Національного парку «Тузловські лимани» еколог Іван Русєв у своєму Facebook.

Обстежуючи днями чергову ділянку узбережжя, працівники Нацпарку виявили масовий викид медуз виду Аурелія вухата (Aurelia aurita). За словами еколога, тільки на піску біля води було майже 5 тисяч дрібних медуз розмірами від 2 до 10 см. У воді на мілководному шельфі було їх більше, але порахувати їх було неможливо.

Відомо, що медузи надійні біоіндикатори впливу забруднень, таких як нейротоксичні сполуки, важкі метали, пластик тощо.

За словами Русєва, зараження медуз нафтопродуктами могло статися кількома шляхами: слиз медуз може агрегувати краплі різних нафтопродуктів із товщі води, крім того, медузи споживали і дрібну фракцію нафтопродуктів разом із планктоном.

Він також нагадав, що в рік повномасштабного вторгнення росіян в Україну взимку екологи реєстрували, як Чорне море викидало на берег медуз виду корнерот.

Як повідомляло «Одеське життя», тиждень тому працівники Національного парку «Тузловські лимани» виявили на узбережжі парку мазут із затонулих російських танкерів. Нафтопродукти зібрали і передали на дослідження у приватну лабораторію Владислава Балінського.

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Після цього комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській обласній державній адміністрації провела позачергове засідання. Керівник Одеської ОВА доручив головам громад у разі виявлення нафтопродуктів забезпечити їх збір і тимчасове зберігання з подальшою утилізацією.