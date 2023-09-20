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Нацпарку на Одесщине нанесли колоссальный ущерб: уничтожили более полутысячи деревьев (фото)

Нацпарку на Одесщине нанесли колоссальный ущерб: уничтожили более полутысячи деревьев (фото)

В Одесской области нанесли ущерб Национальному природному парку «Куяльницкий». В заповеднике незаконно вырубили более 500 деревьев разных пород и диаметров. Ущерб, нанесенный государству, составил почти 80 млн гривен.

Об этом сообщили в Государственном Бюро расследований и Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что о подозрении сообщили чиновнику «Ананьевского лесного хозяйства» ГП «Леса Украины».

Вирубка лісу у Нацпарку

Как установили следователи, он в 2023 году выдал лесорубные билеты на вырубку деревьев в Национальном парке, принадлежащем природно-заповедному фонду Украины.

По словам следователей ГБР, подозреваемый сознательно приступил к незаконной вырубке деревьев на территории заповедника якобы для «оздоровления» парка.

Чиновник выдавал разрешения, несмотря на то, что на таких землях рубки могут происходить только после согласования с Министерством экологии и природных ресурсов с соблюдением соответствующих лимитов, а также с разрешения Одесской ОГА, —

сообщили в ГБР.

В марте-мае 2023 года в Национальном природном парке было незаконно срублено более полтысячи дубов, ясеней и акаций.

Вирубка лісу у Нацпарку

В июле и августе 2023 года Одесская облпрокуратура направила иски в суд, отменивший указанные лесорубные билеты и прекратил рубку в Нацпарке, которая должна была проводиться до конца 2023 года.

За совершенное правонарушение чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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