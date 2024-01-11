На Одещині підозрюють посадовця у вирубці дерев на суму 145 мільйонів гривень 

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та ДБР.

У повідомленні йдеться, що посадовець, з дозволу якого вчинялось знищення дерев у заповіднику, отримав підозру у скоєнні злочину.

Незаконна вирубка лісу у зоні природно-заповідного фонду завдала збитків державі на 145 мільйонів гривень.

Як встановило слідство, посадовець філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України» незаконно видавав своїм підлеглим лісорубні квитки, які давали дозвіл на вирубку дерев на території Національного природного парку «Куяльницький». Території, на яких знищувалися дерева належать до природно-заповідного фонду.

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Дозволи на вирубування лісу видавали з порушенням законодавства. Таким чином, на території лісництва було зрубано понад 1200 дерев різних порід та діаметрів. Експертиза встановила, що збитки довкіллю сягнули 145 мільйонів гривень.

За запитом прокуратури, суд скасував видані чиновником лісорубні квитки та припинив знищення дерев у Нацпарку.

У ДБР повідомили, що посадовця підозрюють у перевищенні службових повноважень. А за вчинене правопорушення йому загрожує до 10 років в’язниці. Наразі вирішується питання щодо арешту майна посадовця, аби відшкодувати завдані збитки державі.