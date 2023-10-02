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В Одесской области вырубку деревьев в заповеднике поставили на поток

В Одесской области вырубку деревьев в заповеднике поставили на поток

Мужчина в Одесской области организовал «предпринимательскую деятельность» — вырубали лес в Павловском ботаническом заказнике, который расположен в Раздельнянском районе. Древесину сбывали по цене до 2 тысяч гривен за кубометр.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, «бизнес» по вырубке леса организовал 36-летний житель области и привлек к нему подельников — заместителя председателя одной из общин, лесника, эколога и местных жителей.

Чорні лісоруби

Заместитель председателя ОТГ помогал организатору руководить другими партнерами по бизнесу. Лесник обеспечивал беспрепятственную вырубку леса на территории Павловского ботанического заказника и природно-заповедного фонда Одесской области. Еще один член группы занимался поиском клиентов и отвечал за сбыт незаконно вырубленного леса.

Рубили только качественную древесину – дуб, ясеня, акацию. За это организатор выплачивал процент от продаж работникам одного из лесничеств, предоставлявших информацию об участках с лучшим лесом. Стоимость древесины варьировалась от 1200 до 2000 гривен за кубометр.

Правоохранители задержали организатора и семь его пособий.

Чорні лісоруби

Задержанным участникам преступной группы уже сообщили подозрения о незаконной порубке и сбыте леса. Шестерых подозреваемых суд взял под стражу, еще одному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

За совершенное правонарушение мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

Ранее мы писали, что колоссальный ущерб нанесли «черные» лесорубы в Нацпарке «Куяльницкий», где вырубили более 500 деревьев, нанеся ущерб на сумму почти 80 миллионов гривен. Также вырубили деревья в Нацпарке «Тузловские лиманы».

А в Одессе ради расширения территории для строительства автосалона спилили деревья, которым почти сотня лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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