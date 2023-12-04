В Одесской области почувствовали землетрясение

Как сообщили специалисты из Главного центра спецконтроля, источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 134 км от границы с Украиной, на глубине 142 км.

«4 декабря 2023 в 00:05:47 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, в районе гор Вранча, магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера). Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах», – говорится в сообщении центра.

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Специалисты румынского Национального института исследований и развития физики Земли сообщили, что это землетрясение является одним из сильнейших, зафиксированных в этом году, пишет Newsbv.ro.

«4 декабря 2023 года, в 05:48 (по румынскому времени), умеренное землетрясение магнитудой 4,8 произошло в горах Вранча на глубине 132 километра», — говорится в сообщении института.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кто еще ощущает землетрясения из Румынии

Зона Вранча — сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат в жудеце (уезде) Вранча, Румыния.

Максимальная магнитуда землетрясений в этой сейсмоактивной зоне достигает 8,3 балла. Ячейки землетрясений расположены в консолидированной коре, а также в мантии на глубинах от 80 до 190 км. Благодаря большим глубинам и магнитудам землетрясения зоны Вранча проявляются на огромной территории — от Греции на юге до Финляндии на севере.

Если в зоне Вранча произойдет мощное землетрясение, его волны докатятся до Украины, прежде всего коснутся региона Бессарабии. Но сила толчков при этом уже снизится в разы, если сравнивать с эпицентром.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала подробности трагедии, которая произошла в Турции, после мощных подземных толчков силой в 8 балов по шкале Рихтера.