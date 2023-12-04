Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области почувствовали землетрясение

В Одесской области почувствовали землетрясение

В ночь на 4 декабря жители Измаила Одесской области снова ощутили землетрясение. Сила колебаний достигла 4,6 балла, но для жителей нашего региона угрозы нет — эпицентр находится достаточно далеко.

Как сообщили специалисты из Главного центра спецконтроля, источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 134 км от границы с Украиной, на глубине 142 км.

«4 декабря 2023 в 00:05:47 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, в районе гор Вранча, магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера). Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах», – говорится в сообщении центра.

Читайте также: Возможно ли сильное землетрясение в Одессе – ответ сейсмолога

Специалисты румынского Национального института исследований и развития физики Земли сообщили, что это землетрясение является одним из сильнейших, зафиксированных в этом году, пишет Newsbv.ro.

«4 декабря 2023 года, в 05:48 (по румынскому времени), умеренное землетрясение магнитудой 4,8 произошло в горах Вранча на глубине 132 километра», — говорится в сообщении института.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кто еще ощущает землетрясения из Румынии

Зона Вранча — сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат в жудеце (уезде) Вранча, Румыния.

Максимальная магнитуда землетрясений в этой сейсмоактивной зоне достигает 8,3 балла. Ячейки землетрясений расположены в консолидированной коре, а также в мантии на глубинах от 80 до 190 км. Благодаря большим глубинам и магнитудам землетрясения зоны Вранча проявляются на огромной территории — от Греции на юге до Финляндии на севере.

Если в зоне Вранча произойдет мощное землетрясение, его волны докатятся до Украины, прежде всего коснутся региона Бессарабии. Но сила толчков при этом уже снизится в разы, если сравнивать с эпицентром.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала подробности трагедии, которая произошла в Турции, после мощных подземных толчков силой в 8 балов по шкале Рихтера.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить