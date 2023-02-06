Мощное землетрясение в Турции: что известно? (фото, видео)

Ранним утром понедельника, 6 февраля 2023 года, на Юге Турции произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,8 баллов. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях и соседних странах, а в самой Турции разрушены сотни зданий, число погибших продолжает расти.

Землетрясение началось утром понедельника, 6 февраля, в 04:17 по местному времени (в 03:17 по Киеву) в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

А в обеденное время произошел новый подземный толчок магнитудой 7,5 балла. Сообщается, что разрушения после второго землетрясения могут быть еще более масштабные, чем после первого.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Турции: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе, а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.

По последним данным, число жертв землетрясения выросло до примерно 1800 человек, пострадали более 7 тысяч человек.

«Одесская жизнь» собрала несколько фото и видео землетрясения в Турции:





В стране объявили тревогу четвертого уровня, которая предусматривает призыв о международной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Турции в связи с масштабным землетрясением и предложил помощь в ликвидации последствий катастрофы.

А по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это землетрясение стало крупнейшим бедствием в истории Турции после катастрофического Эрзинджанского землетрясения 1939 года, когда погибли более 33 тысяч человек. Он также сообщил, что предложения о помощи в адрес Анкары уже поступили от 45 стран мира, а также от ЕС и НАТО.

По информации Главного центра специального контроля, землетрясения, которые произошли в Турции, могли ощущать жители Крыма и юга Украины. При этом, как отмечают в Центре, они не несут угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины устанавливает возможное наличие украинских граждан среди пострадавших.

В этой связи для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две «горячие линии»: +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Кроме того, родственники в Украине могут также обращаться на «горячую линию» МИД: +380 44 238 15 88.