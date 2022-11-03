В Одесской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии. Но почувствоали его и жители Одесского региона, прежде всего в Бессарабии. В эпицентре магнитуда (сила) подземных толчков составила до 5,5 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщил румынский ресурс Аntena 3, информации о разрушениях и пострадавших от местного населения и властей не поступало.

Землетрясение произошло в 06:50 в районе Бузеу.

«Некоторое время назад в сейсмоопасной зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера на глубине 168 км. До этого момента звонков по номеру 112 не поступало, сообщений о материальном ущербе и пострадавших не поступало”, – сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Кроме Румынии землетрясение затронуло территории Болгарии и Украины.