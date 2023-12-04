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На Одещині відчули землетрус

На Одещині відчули землетрус

У ніч проти 4 грудня мешканці Ізмаїла Одеської області знову відчули землетрус. Сила коливань досягла 4,6 бала, але жителям нашого регіону загрози немає – епіцентр перебуває досить далеко.

Як повідомили фахівці з Головного центру спецконтролю, джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, за 134 км від кордону з Україною, на глибині 142 км.

“4 грудня 2023 року о 00:05:47 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстрований землетрус з території Румунії, в районі гір Вранча, магнітудою 4,6 (за шкалою Ріхтера). відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах”, – йдеться у повідомленні центру.

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Фахівці румунського Національного інституту досліджень та розвитку фізики Землі повідомили, що цей землетрус є одним із найсильніших, зафіксованих цього року, пише Newsbv.ro.

“4 грудня 2023 року, о 05:48 (за румунським часом), помірний землетрус магнітудою 4,8 стався в горах Вранча на глибині 132 кілометри”, – йдеться у повідомленні інституту.

Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Хто ще відчуває землетруси з Румунії

Зона Вранча – сейсмоактивна зона, розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у жудеці (повіті) Вранча, Румунія.

Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивній зоні сягає 8,3 балів. Осередки землетрусів розташовані в консолідованій корі, а також у мантії на глибинах від 80 до 190 км. Завдяки великим глибинам та магнітудам землетрусу зони Вранча проявляються на величезній території — від Греції на півдні до Фінляндії на півночі.

Якщо в зоні Вранча станеться потужний землетрус, його хвилі докотяться до України, торкнуться насамперед регіону Бессарабії. Але сила поштовхів при цьому вже зменшиться у рази, якщо порівнювати з епіцентром.

Раніше «Одеське життя» розповідало подробиці трагедії, що сталася в Туреччині, після потужних підземних поштовхів силою у 8 балів за шкалою Ріхтера.

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