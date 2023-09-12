Новости Одессы и Одесской области

Смертельное ДТП на Одесщине: на трассе Одесса – Рени погиб иностранец

Смертельное ДТП на Одесщине: на трассе Одесса – Рени погиб иностранец

Сегодня, 12 сентября, около семи часов утра на трассе Одесса – Рени Toyota столкнулась с грузовиком. Погиб водитель легковушки.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сообщается, что 63-летний иностранец за рулем легкового автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF.

В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали в местную больницу, где от полученных травм он скончался.

55-летний водитель грузовика не пострадал. Его проверили на алкоголь – был трезв.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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