Смертельное ДТП на Одесщине: на трассе Одесса – Рени погиб иностранец

Сегодня, 12 сентября, около семи часов утра на трассе Одесса – Рени Toyota столкнулась с грузовиком. Погиб водитель легковушки.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Сообщается, что 63-летний иностранец за рулем легкового автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF.
В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали в местную больницу, где от полученных травм он скончался.
55-летний водитель грузовика не пострадал. Его проверили на алкоголь – был трезв.
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