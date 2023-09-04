В Одессе на выходных погибли пешеход и водитель: что произошло

В результате двух дорожно-транспортных происшествий, которые произошли за минувшие сутки, погибли пешеход и водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Так, 3 сентября, на Мельницкой одессит за рулем Hyundai наехал пешехода, когда тот переходил дорогу. От полученных травм пострадавший погиб на месте, его личность устанавливается.

43-летнего водителя проверили на содержание алкоголя в организме – он был трезв.

Другое происшествие произошло следующей ночью на улице Проселковой. Автомобили ВАЗ и Suzuki столкнулись во время встречного движения. В результате ДТП 63-летний водитель «ВАЗа» погиб на месте, а 56-летнего водителя иномарки госпитализировали в больницу с различными травмами. Его проверяют на алкоголь.

По обоим фактам ДТП полицейские открыли уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Если вину водителей докажут, им грозит лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Всего за последние выходные одесские полицейские отработали 1765 вызовов, поступивших на горячую линию 102. Обнаружили и проверили 45 подозрительных лиц. В отделение полиции доставили 35 нарушителей комендантского часа. Также оформили 43 водителя в состоянии опьянения.

Читайте также: