Про це пише «Антикорупційний вимір».

Повідомляється, що у травні 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшла скарга на дії судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського. У вересні ВРП розпочала розгляд відповідної справи.

У скарзі йдеться про те, що суддя розглядав дві цивільні справи, які стосувалися розірвання шлюбу з позбавленням прав опіки матері. Тож дитина мала виховуватися лише батьком, а мати мала сплачувати аліменти. Надалі таке рішення давало можливість чоловікам уникати призову, як єдиним опікунам неповнолітніх дітей.

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Одне з таких рішень у травні 2023 року дозволило лейтенанту звільнитися з військової служби. Це рішення скасували в апеляційній інстанції, дійшовши висновку, що суддя Боярський безпідставно позбавив матір батьківських прав.

У матеріалах суду зазначено, що суддя Олександр Боярський суперечив сам собі, адже батько не міг піклуватися про дитину, оскільки проходив службу у військовій частині.

Аналогічна ситуація з позбавленням батьківських прав у матері трапилася і в другому цивільному провадженні, яке перебувало на розгляді судді. Саме військова частина поскаржилася на дії судді Олександра Боярського.

Вища рада правосуддя також зауважила, що суддя розглядав згадані справи в прискореному порядку, що такій категорії проваджень було невластиво.

Згодом знайшли 364 справи з аналогічними рішеннями, де Боярський позбавляв матерів батьківських прав і примушував їх платити аліменти.

Тож Перша Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що суддя припустився істотних порушень під час розгляду таких справ, та не встановлював належним чином спроможність обох батьків щодо виховання та утримання дітей.

Тому Дисциплінарна палата рекомендує звільнити з посади суддю Олександра Боярського. Доки ВРП не ухвалить остаточне рішення, суддя буде відсторонений від посади.

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