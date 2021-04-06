Коронавирус убил врача-преподавателя одесского Медина

В Одессе на 61-м году жизни скончался врач и преподаватель Одесского национального медицинского университета (Медина) Павел Писковацкий. Как рассказали коллеги умершего, причиной смерти педагога стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Павел Писковацкий окончил Одесский медуниверситет в 1983 году. После окончания вуза работал в НИИ эпидемиологии и вирусологии и в кардиологических отделениях городских больниц №1 и №2. С 1991 года работал ассистентом кафедры внутренней медицины №4.

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную применению преформированных факторов в восстановительном лечении пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Павел Писковацкий также был семейным врачом клиники «Ибн Сина Групп», где лечили не только украинцев, но и пациентов со всего мира. Кроме того, он замечательно разбирался в кардиохирургии, госпитальной терапии, специализировался на борьбе с инфекционными болезнями.

Свою врачебную практику Павел Писковацкий совмещал с преподаванием в Одесском медуниверситете. Участники возглавляемого им научного кружка кафедры внутренней медицины много раз получали награды на всеукраинских конференциях и олимпиадах.

Студенты и коллеги вспоминают Павла Писковацкого как эрудированного человека с феноменальной памятью, который, никогда не боялся новаторских идей и подходов и принципиально отстаивал свое мнение.

Прощание с медиком-преподавателем состоится в четверг, 8 апреля, в 11:00, у входа в морг на территории городской клинической больницы №1 (Еврейской).

Напомним, в марте от коронавируса умер врач-анестезиолог Одесской инфекционной больницы Владимир Гатцук.

Фото: 7 канал