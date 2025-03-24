Как сообщает Национальный институт исследований и разработок физики Земли (Румыния), подземные толчки произошли в сейсмическом районе Вранча на глубине 129 км.

Как отметили в Институте, землетрясение произошло в 37 километрах к западу от румынского города Фокшаны и в 62 километрах к северу от городка Бузеу.

Напомним, 16 сентября 2024 года в Одессе произошло землетрясение. В разных точках Одесской области оно имело силу от 2 до 4 баллов по шкале Рихтера, а эпицентре сила толчков была 5,5 баллов. Одесситам напомнили, что город находится в сейсмически-опасной зоне. Ученые до сих пор не научились точно предсказывать землетрясения. Но, оказывается, есть способ, который может помочь в этом вопросе.

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