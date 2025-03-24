Як повідомляє Національний інститут досліджень і розробок фізики Землі (Румунія), підземні поштовхи сталися в сейсмічному районі Вранча на глибині 129 км.

Як зазначили в Інституті, землетрус стався за 37 кілометрів на захід від румунського міста Фокшани та за 62 кілометри на північ від містечка Бузеу.

Нагадаємо, 16 вересня 2024 року в Одесі стався землетрус. У різних точках Одеської області він мав силу від 2 до 4 балів за шкалою Ріхтера, а в епіцентрі сила поштовхів була 5,5 балів. Одеситам нагадали, що місто перебуває в сейсмічно-небезпечній зоні. Учені досі не навчилися точно передбачати землетруси. Але, виявляється, є спосіб, який може допомогти в цьому питанні.

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