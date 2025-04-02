Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Обследование проводилось в конце прошлого года в пределах территориальных громад, расположенных вокруг водного объекта, а именно: Красносельского и Усатовского сельских советов, Ивановского поселкового совета и Одесской громады.

Исследования показали перекрытие русла Большого Куяльника и распашку земель прибрежной защитной полосы Куяльницкого лимана, расположенных на территории Ивановского поселкового совета. По данному факту в марте инспекция направила в Одесскую областную прокуратуру сообщение о совершении уголовного правонарушения.

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Также в водоохранной зоне было выявлено несколько стихийных свалок.

Убрать их местные органы самоуправления обязаны до конца апреля текущего года.

Также Одесский городской совет обратился в полицию с заявлением об установлении ответственных лиц за накопление отходов в защитной полосе.

В комиссию, кроме экоинспекторов, входили представители территориальных громад Одесской области, Бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная и Национального природного парка «Куяльницкий».









