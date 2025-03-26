Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
В начале января одесситы сообщили через электронный сервис «ЭкоУгроза» в Госэкоинспекцию о стихийной свалке в районе Заставы.
Инспекция проверила территорию и обнаружила свалку бытовых отходов и сухих веток обнаружили в районе станции Одесса-Застава-1 — на перекрестке 1-й Станционной и Вокзальной улиц.
Для ликвидации мусора специалисты ведомства направили обращение в Одесский городской совет. Территорию убрали коммунальщики КП ЖКС «Хмельницкий», вернув ей надлежащий вид.
Также госинспекторы подтвердили факт незаконного размещения бытовых и строительных отходов на территории Ананьевского городского совета Подольского района Одесской области.
Масштабные работы по уборке территории провело местное КП «Город сервис Ананьевского городского совета»: строительные отходы отсортированы и сложены, а бытовые — вывезены на утилизацию.
Площадь ликвидированной свалки — 0,15 га!
“Заметили несанкционированную свалку? Сообщайте через «ЭкоУгрозу» и вместе заботимся об окружающей среде”, — отметили в Госэкоинспекции.
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