свалка в Кремидовке
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В начале января одесситы сообщили через электронный сервис «ЭкоУгроза» в Госэкоинспекцию о стихийной свалке в районе Заставы.

Инспекция проверила территорию и обнаружила свалку бытовых отходов и сухих веток обнаружили в районе станции Одесса-Застава-1 — на перекрестке 1-й Станционной и Вокзальной улиц.

Для ликвидации мусора специалисты ведомства направили обращение в Одесский городской совет. Территорию убрали коммунальщики КП ЖКС «Хмельницкий», вернув ей надлежащий вид.

свалка

Также госинспекторы подтвердили факт незаконного размещения бытовых и строительных отходов на территории Ананьевского городского совета Подольского района Одесской области.

Масштабные работы по уборке территории провело местное КП «Город сервис Ананьевского городского совета»: строительные отходы отсортированы и сложены, а бытовые — вывезены на утилизацию.

Площадь ликвидированной свалки — 0,15 га!

свалка

“Заметили несанкционированную свалку? Сообщайте через «ЭкоУгрозу» и вместе заботимся об окружающей среде”, — отметили в Госэкоинспекции.

Читайте также: Экологи выяснили, почему на одесском пляже в море попадают нечистоты

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме