Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Обстеження проводилося наприкінці минулого року в межах територіальних громад, розташованих навколо водного об’єкта, а саме: Красносільської та Усатівської сільських рад, Іванівської селищної ради та Одеської громади.

Дослідження засвідчили перекриття русла Великого Куяльника та розорювання земель прибережної захисної смуги Куяльницького лиману, розташованих на території Іванівської селищної ради. За цим фактом у березні інспекція направила до Одеської обласної прокуратури повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

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Також у водоохоронній зоні було виявлено кілька стихійних звалищ.

Прибрати їх місцеві органи самоврядування зобов’язані до кінця квітня поточного року.

Також Одеська міська рада звернулася в поліцію із заявою про встановлення відповідальних осіб за накопичення відходів у захисній смузі.

До комісії, крім екоінспекторів, входили представники територіальних громад Одеської області, Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я і нижнього Дунаю та Національного природного парку «Куяльницький».