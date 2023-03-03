Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области не смогли продать порт

В Одесской области не смогли продать порт

Первый аукцион по приватизации принадлежащего государству «Белгород-Днестровского морского торгового порта» провалился. Не поступило ни одной заявки от покупателей. 

Об этом сообщили в Фонде госимущества Украины.

Следующие торги с понижением цены запланированы на 13 марта. Стартовая цена — 93,7 млн грн.

Начальник регионального отделения ФГИ Украины по Одесской и Николаевской областях Александр Славский отметил, что в фонде откровенно удивлены таким результатом. По его словам, портом интересовалось множество компаний, как украинских, так и иностранных. 

Он добавил, что такого еще не было в их опыте. И попробовал объяснить сложившуюся ситуацию:

“Иногда такое бывает: рынок считает цену слишком высокой. Это действительно так? У нас уже было такое: на втором аукционе цена растет больше, чем на первом”.

Также Славский отметил, что не следует сравнивать приватизацию порта в Белгород-Днестровском с продажей порта «Усть-Дунайск». По его мнению, вот почему:

  1. Во-первых, порт на Дунае — один из немногих действующих в полном объеме в стране. Объект в Белгороде-Днестровске работает сейчас как «сухой порт»;
  2. Во-вторых, общая стоимость. К цене, которую вы видите на аукционе, прибавьте 20% НДС. А в случае с Белгород-Днестровским портом, добавьте погашение долгов (которые на конец года составляли около 100 миллионов гривен).

“В любом случае: разный бизнес был заинтересован, поэтому ждем второго аукциона”, — подвел итог чиновник.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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