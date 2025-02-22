Об этих случаях рассказали сегодня в областном управлении ГСЧС.

По информации спасателей, вечером пятницы, 21 февраля, в селе Приозерное Измаильского района загорелась крыша одноэтажного частного дома. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте пожара нашли тело хозяина 1964 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

А утром того же дня в Киевском районе Одессы, по улице Академика Королева, возникло возгорание домашнего имущества в двухэтажном частном жилом доме. Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.

На пожаре пострадал хозяин дома 1962 года рождения – его госпитализировали с признаками отравления продуктами горения в состоянии средней тяжести.

Вероятная причина пожара – неосторожность во время курения хозяином.

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