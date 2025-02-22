Про ці випадки розповіли сьогодні в обласному управлінні ДСНС.
За інформацією рятувальників, увечері п’ятниці, 21 лютого, у селі Приозерне Ізмаїльського району спалахнув дах одноповерхового приватного будинку. Площа знизала склала 80 квадратних метрів. На місці пожежі знайшли тіло господаря 1964 року народження.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
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А вранці того ж дня у Київському районі Одеси, на вулиці Академіка Корольова, виникло загоряння домашнього майна у двоповерховому приватному житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів.
На пожежі постраждав господар будинку 1962 року народження – його госпіталізували з ознаками отруєння продуктами горіння у стані середньої тяжкості.
Вірогідна причина пожежі – необережність під час куріння господарем.
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