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В Одесской области на ремонт 650 м улицы планируют потратить почти 13 миллионов гривен

В Одесской области на ремонт 650 м улицы планируют потратить почти 13 миллионов гривен

На улице Владиченской в селе Виноградовка Болградскойгромады депутаты городского совета решили провести капитальный ремонт участка в 650 м. На ремонт части улицы, как стало известно на очередной сессии Болградского городского совета, нужно 12 млн 780 тысяч гривен.

На очередной сессии Болградского городского совета, которая состоялась 8 июня 2023, депутаты рассмотрели несколько вопросов ремонта дорог и улиц общины. По словам депутатов, по результатам проведенного два месяца назад комиссионного обследования представителями Службы местных дорог по улице Владиченской в селе Виноградовка Болградской громады нужен капитальный ремонт.болград Болградская территориальная громада согласилась на софинансирование аварийно-восстановительных ремонтных работ на участке (подъеме) протяженностью 650 м, и из 12 млн 780 тысяч гривен часть денег выделят из Государственного бюджета — 3 млн 500 тысяч гривен. болград

Выходит, что ремонт одного «погонного» метра части улицы обойдется местному и государственному бюджетам почти в 22 тыс. гривен! В среднем, дорожные службы на капитальный ремонт дорог и улиц тратят в среднем 10 млн. гривен на 1 километр дороги (между населенными пунктами). В нашем же случае, почти 13 млн гривен нужно на ремонт части улицы чуть более полукилометра.

Напомним, что совсем недавно в Одесской области предпринимательукрал крупную сумму денег на ремонте дороги.

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Фото: Болградский городской совет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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