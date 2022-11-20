Какие дороги в Одесской области самые опасные?

Стало известно, на каких дорогах Одесского региона больше всего происходи дорожно-транспортных происшествий и гибнет людей.

Информацию об этом опубликовали в областной патрульной полиции.

Там выделили те дороги, где произошло самое большое количество ДТП в Одесской области. Правда, это данные только за минувший, 2021 год.

Самой опасной оказалась не самая большая магистраль региона. Больше всего ДТП и смертей зафиксировали на трассе Одесса-Рени.

1. Одесса — Рени

Дорога Одесса — Рени (М-15) следует в Бухарест. Там за 2021 год произошло 184 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 9 человек. Травмировались 44 человека.

2. Киев — Одесса

Киев – Одесса является трассой международного значения. Там за 2021 год произошло 173 аварии. В общей сложности там погибли 7 человек, а 30 получили различные травмы.

3. Одесса — Белгород-Днестровский

Эту дорогу называют одной из самых опасных в регионе: только за 2021 год там произошло 147 аварий, где погибли 2 человека и травмированы 13.

4. Одесса — Южное

На дороге М-28 в 2021 году произошло большое количество аварий: 104 случая. В некоторых из них зафиксировано 8 смертей и 14 травмированных.

5. Одесса — Вознесенск — Новый Буг

На этой дороге произошло 27 аварий, где погибли 2, а 8 человек получили разные травмы.

6. Одесса — Мелитополь — Новоазовск

На трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло в несколько раз меньше ДТП, чем на вышеупомянутых дорогах. Там за 2021 год произошло 17 ДТП, в которых погибли 3 человека. Травмировались в ДТП всего 4 человека.

7. Объездная Одессы

На Объездной дороге произошло 45 аварий в 2021 году. К счастью, летальных исходов не было совсем, однако, не повезло только 1 человеку, который травмировался в одной из аварий.

8. Одесса — Черноморск

А трасса М-27 была опасна в 2021 году для водителей: там произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых погиб 1 человек, а травмировалось 2.

9. Одесса — Кучурган

Дорога М-16 Одесса — Кучурган следует в Кишинев. Полицейские зафиксировали за 2021 год 11 случаев ДТП. К счастью, летальных исходов не было, однако в авариях травмировалось 6 человек.