Одесских водителей предупреждают о ремонте моста на стратегической трассе

Сегодня, 28 сентября, стартуют ремонтные работы на мосту возле села Коблево. Движение транспорта на этом участке будет усложнено.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

С 28 сентября по 15 октября будут производиться ремонтные работы на участке автомагистрали М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, а именно на мосту возле Коблево.

Трасса М-14 соединяет Одесскую область и Николаевскую область. Это чрезвычайно важное логистическое направление как для гражданского, так и для военного транспорта. В начале войны, 26 февраля 2022 года, чтобы не пропустить врага в сторону Одессы, мост возле Коблево был взорван военнослужащими ВСУ. Однако взрыв не разрушил, а лишь повредил конструкцию.

Во время ремонта на мосту будет действовать реверсивное движение.

Об участках, где ведутся ремонтные работы, водителей будут информировать дорожные знаки.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом возможного усложнения движения.

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